A Milano chiude la Libreria dei Ragazzi

Non tutte le storie finiscono con il lieto fine. E il "vissero felice è contenti" non è - almeno per il momento- nemmeno la conclusione dell'avventura della Libreria dei Ragazzi, iniziata 53 anni fa in via Tadino, zona porta Venezia a Milano e finita con una chiusura obbligata che nessuno avrebbe voluto. La colpa ancora una volta - come già accaduto per numerose attività del centro milanese - è del caro affitti.