Milano, al carcere minorile l'imam affiancherà il cappellano

Una prima volta in Italia destinata forse a fare scuola, ma anche a far discutere. Al carcere minorile Beccaria di Milano, al fianco del tradizionale cappellano cattolico, arriva un imam per la rieducazione morale e spirituale dei giovani detenuti di fede musulmana. Si tratta di Abdullah Tchina, guida della comunità islamica di Sesto San Giovanni, che affiancherà don Claudio Burgio all'interno dell'ipm

Avrà il compito di prevenire il loro disagio e reinserirli nella società, evitando che a fine pena si ritrovino a far parte di quelle baby gang che soprattutto nel nord italia, confermano recenti dati eurispes, sono composte prevalentemente da giovanissimi stranieri di prima e seconda generazione.