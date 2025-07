Bollino della viabilità tra giallo e rosso nel weekend L'estate entra nel vivo, quando mettersi in viaggio

Le direttrici maggiormente coinvolte saranno le autostrade Adriatica, Tirrenica e Jonica."La giornata migliore per mettersi in viaggio, secondo le previsioni, dovrebbe essere quella di oggi. Il momento più critico è atteso, invece, per domani, quando nel pomeriggio scatterà il bollino rosso per il rientro"