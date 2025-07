Italia-Europa,"patto"sulle spese militari."Incontro tra la Premier Meloni e il Commissario Europeo per l'economia Dombrovskis

Acclarata dall'Unione Europea la necessità di ammodernare logistica e forniture per la Difesa, spetta ora ai singoli Stati trovare le risorse per aumentare la spesa fino alla soglia del 5 per cento del PIL.

Uno sforzo economico più che impegnativo se si pensa che la precedente percentuale pari al 2% concordata in sede Nato non era stata ancora raggiunta da tutti. Così l'idea, pioniere il governo di Giorgia Meloni, di scorporare gli investimenti per il riarmo - almeno per gli Stati ad alto deficit - dal patto di stabilità.