Ischia, si diploma con 100 mentre cura un tumore

Si diploma con il massimo dei voti a 18 anni mentre, si cura da un ospedale all'altro per un tumore. Francesco De Leva, maturità da 100 in grafica pubblicitaria all'Istituto Telese di Ischia, ha ricevuto l'elogio del ministro dell'Istruzione. "Un esempio di forza" ha detto Giuseppe Valditara.

Figlio d'arte, diciamo così, con padre ceramista con il quale ha iniziato presto a collaborare, Francesco un anno e mezzo fa ha scoperto di essere malato alla spina dorsale e ha dovuto trasferirsi all'ospedale Gaslini di Genova, centro di eccellenza per le cure di cui lui ha avuto bisogno. Dalla Liguria ha proseguito le terapie in Puglia, per essere più vicino a Ischia, dove la famiglia ha casa e laboratorio. È qui a Martina Franca che Francesco ha preparato il lavoro su Frida Kalo, da presentare all'esame.