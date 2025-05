Inneggiavano al Jihad: due fermi a Palermo

Erano pronti a sacrificarsi in nome di Allah per vedere ”La Sicilia - come scrivevano sui social - tornare ad essere un Emirato islamico”. Esprimevano odio contro chi non era come loro di fede islamica e quindi miscredenti. Con l'accusa di apologia ed istigazione a commettere delitti legati al terrorismo sono stati fermati a Palermo due giovani originari del Bangladesh.