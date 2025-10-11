Impronte digitali e scansione dell'iride: al via il nuovo sistema di ingresso nell'area Schengen

La nuova rete di telecamere e software verrà inserita in modo graduale in tutta Europa. La sua piena operatività è prevista per l'aprile 2026. In Italia si parte negli aeroporti di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino e nei porti di Civitavecchia e Genova, e interesserà poi progressivamente tutti gli altri uffici di frontiera a partire dal 20 ottobre.