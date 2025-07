Il Sud si stende al sole dell'estate

Domenica d’estate, quella che tutti sognano: cielo senza una nuvola, mare calmo e trasparente, profumo di salsedine e di crema solare nell'aria. A Mondello, è una giornata da cartolina. Sotto il sole si gioca, si ride, ci si diverte.Il sole splende, l'acqua invita a tuffarsi, l'atmosfera è rilassata. Teli stesi ovunque, ombrelloni, giochi da mare. La spiaggia è piena. Ma uno spazio, alla fine, si trova sempre. Tra un tuffo e l'altro, l'appetito non manca: c’è chi si accontenta di un panino e chi non rinuncia alle vecchie abitudini come fosse una domenica in famiglia, ma con vista mare…