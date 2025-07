Garlasco, trovato DNA maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi

Nella bocca di Chiara Poggi trovato un DNA maschile che non appartiene ne' a Sempio ne' a Stasi. Non si esclude l'ipotesi di una contaminazione. Uno dei profili ritrovati apparterebbe ad un assistente del medico legale che eseguì i primi rilievi sul corpo. Ma un altro risulterebbe ignoto. Per i consulenti della famiglia Poggi si tratta di "tracce infinitesimali"