Fotografo trovato morto in studio, l'autopsia conferma l'asfissia

Rebuzzini era morto una settimana fa, poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Il figlio, Filippo, lo aveva trovato in fin di vita sul ballatoio del suo studio in via Zuretti. Le prime indagini avevano evidenziato lesioni sul collo, compatibili con uno strangolamento. Tuttavia, il referto medico parla di "escoriazioni multiple" e "lesione circonferenziale del collo", e sono ancora in attesa i risultati delle analisi di laboratorio.