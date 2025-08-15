Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
tra residenti e turisti

Ferragosto a tutta cultura a Torino con i musei a un euro

Il successo dell'iniziativa

di Simone Cerrano
15 Ago 2025 - 17:42
01:35 

"È un buon momento per godersi un museo che abitualmente è frequentato ma oggi è più tranquillo". Né mare né montagna. Neppure il lago, o la classica gita fuori porta. Eccola l'offerta del Ferragosto torinese: arte, storia e cultura. Stare in un museo è sicuramente più piacevole e ci possiamo godere questo posto meraviglioso. La storia del cinema nello splendido scenario della Mole Antonelliana, il museo egizio, secondo per importanza solo a quello del Cairo... I musei cittadini sono tutti aperti. Fuori, in attesa di entrare ci sono i torinesi rimasti in città. Ma anche tanti turisti.

ferragosto
torino
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri