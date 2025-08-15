Ferragosto a tutta cultura a Torino con i musei a un euro

"È un buon momento per godersi un museo che abitualmente è frequentato ma oggi è più tranquillo". Né mare né montagna. Neppure il lago, o la classica gita fuori porta. Eccola l'offerta del Ferragosto torinese: arte, storia e cultura. Stare in un museo è sicuramente più piacevole e ci possiamo godere questo posto meraviglioso. La storia del cinema nello splendido scenario della Mole Antonelliana, il museo egizio, secondo per importanza solo a quello del Cairo... I musei cittadini sono tutti aperti. Fuori, in attesa di entrare ci sono i torinesi rimasti in città. Ma anche tanti turisti.