Dress code e buone maniere, arriva il "galateo dei musei"

Non portare borse troppo piene, non consumare cibo e bevande, non fumare, evitare di rispondere al telefono, non utilizzare il flash nelle foto, evitare i bastoni dei selfie, prestare attenzione a dove si cammina e indossare un abbigliamento adeguato. È un provocatorio (ma fino a un certo punto) "galateo dei musei" lanciato da un sito specializzato, che piace ai direttori dei maggiori musei italiani.