Da "Quarto Grado": "Due Dna nella garza del tampone orale fatto a Chiara"

"Sono arrivati i primi risultati delle analisi della garza del tampone orale fatto a Chiara Poggi", annuncia la giornalista Martina Maltagliati in apertura della puntata dell'11 luglio di "Quarto Grado". "Ci sarebbe un Dna sicuramente maschile - continua - si tratta di una porzione piccolissima". Il materiale genetico apparterrebbe, secondo la trasmissione "Quarto Grado", all' "assistente tecnico del medico Ballardini" che ha condotto gli esami. Il secondo Dna, sempre maschile, invece non sarebbe stato ancora attribuito.