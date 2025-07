Corinaldo, rintracciata l'ex fidanzata di Andrea Cavallari

Sarebbe stata rintracciata l'ex fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, che giovedì scorso non è rientrato in carcere dopo l'esame di laurea in giurisprudenza. La giovane si trovava regolarmente al lavoro, nel modenese, e non avrebbe nulla a che fare con la fuga del ragazzo. Oltre al fascicolo per evasione, ora la Procura di Bologna ha aperto anche quello per favoreggiamento, al momento contro ignoti, per capire se qualcuno possa aver aiutato Cavallari a organizzare la fuga. in particolare amici o ex detenuti. Cavallari stava scontando una pena di 10 anni e 8 mesi per aver provocato la morte di 6 persone travolte nella ressa creata per l'uso di uno spray al peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra, dove era atteso il concerto di Sfera Ebbasta.