Cecilia Sala, la procura valuta il reato di tortura

Il punto di partenza è la detenzione di una giornalista italiana, Cecilia Sala, rimasta 21 giorni in una prigione di Teheran con accuse poco chiare e nelle condizioni che ha raccontato nel suo podcast: la luce sempre accesa e le notti trascorse a dormire a terra. Quello di arrivo delle prime indagini della Procura di Roma sarà deciso nelle prossime ore: sul tavolo dei pm c'è un'informativa del Ros dei carabinieri, trasmessa dopo aver ascoltato Sala all'aeroporto di Ciampino, subito dopo il suo rientro in Italia. I magistrati non hanno deciso se e quale reato ipotizzare - al vaglio, a seconda degli sviluppi, potrebbero esserci quello di maltrattamenti, sequestro di persona o persino la tortura - e la giornalista potrebbe essere riascoltata a breve.