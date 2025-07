Caso Cavallari, ipotesi fuga in est Europa

Potrebbe essere fuggito nell'Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, che il 3 luglio non è rientrato in carcere dopo aver discusso, a Bologna, la tesi di laurea in giurisprudenza. Per gli inquirenti il giovane potrebbe aver avuto accesso a uno o più telefoni, sia dentro che fuori dal carcere, utilizzati per organizzare la propria fuga.