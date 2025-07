Caldo, triplicati i morti in Europa: 317 solo a Milano

Oltre 500 vittime tra Milano e Roma in 10 giorni a causa del caldo. Sono i dati shock rivelati da un nuovo studio internazionale guidato dagli scienziati dell’Imperial College di Londra e della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che ha analizzato l’ondata di calore che ha colpito l’Europa tra il 23 giugno e il 2 luglio. L’analisi parla chiaro: il cambiamento climatico ha triplicato il numero di decessi rispetto a uno scenario senza riscaldamento globale. Secondo lo studio, oltre 1500 dei 2300 decessi registrati in 12 città europee in quei giorni, sono direttamente attribuibili alla crisi climatica. Tra le metropoli più colpite Milano, dove si contano 317 vittime in eccesso, 164 a Roma, 235 a Parigi e 96 ad Atene. Le temperature estreme hanno toccato i 40 gradi con picchi fino a 4 gradi sopra la media stagionale, anche nelle capitali dell’est come Varsavia e Budapest. A pagare il prezzo più alto sono stati gli anziani: l’88% dei decessi riguarda persone con più di 65 anni ma il caldo non ha risparmiato nemmeno le fasce più giovani d’età.