Una ricerca disperata, quella di una stanza a Bologna, tra truffe, compromessi e prezzi folli. La caccia alla casa per studenti, lavoratori pendolari o giovani diplomati non si ferma, e diventa sempre più difficile. Appartamenti in condizioni fatiscenti, stanze singole mai sotto i 500 euro, e nemmeno spostarsi in periferia per pagare meno è più un’opzione conveniente...