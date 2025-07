Bimbo scomparso a Ventimiglia: ricerche in corso, testimonianze e sviluppi

Sono state diffuse le ultime immagini del piccolo Alain, 5 anni, scomparso ieri a Ventimiglia, in provincia di Imperia. A riprenderlo le telecamere del campeggio in cui era appena arrivato con i genitori, saltella, curiosa in giro, si allontana con passo allegro. Sono le 19.30, da quel momento di lui nessuna traccia.