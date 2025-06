Arbitro picchiato dal genitore del baby calciatore, il padre: "Deve pagare"

Sequestro di persona e lesioni aggravate: dovrà rispondere di questi reati il 45enne che ha brutalmente picchiato l'arbitro appena maggiorenne che aveva da poco finito di dirigere una partita di calcio ad Arezzo. In campo due squadre di 12enni, quella toscana locale contro la Vis Pesaro. A fine incontro il giovane direttore di gara è stato travolto negli spogliatoi dalla furia di un padre arrabbiato per il rigore concesso contro gli ospiti, in cui gioca il figlio. Le telecamere riprendono tutto: i pugni, la sedia usata come arma, persino i morsi. Un'aggressione selvaggia per la quale il 45enne è stato denunciato a piede libero. Il padre dell'arbitro a Tgcom24: "Deve pagare". Il gravissimo episodio è l'ultimo di una lunga serie.