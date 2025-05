Alatri (Frosinone), 91enne investita mentre cammina sul bordo della strada: multata

"Ho sbagliato, ho pagato, basta. Ho sbagliato perché non ero sul marciapiede". La signora Sandra, 91 anni di Alatri, in provincia di Frosinone, vuole chiudere così la vicenda di cui è stata protagonista nei giorni scorsi: investita mentre era in strada e multata con 40 euro perché non camminava sul marciapiede ma lungo la carreggiata.