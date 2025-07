A Bacoli c'è il festival della cozza

A due bracciate del Parco sommerso di Baia, a Bacoli, in Campania, si pratica, ancora oggi, la mitilicoltura. Un'attività millenaria portata avanti dai pescatori napoletani che, in questi mesi, vedono i loro sacrifici trasformarsi in oro nero. Simbolo flegreo, la cozza viene celebrata nel Mytilus Fest, in programma a Bacoli. "La Cozza Bacolese, grazie al livello contenuto di inquinamento del mare, può passare direttamente dal produttore al consumatore senza essere depurata", assicura Cristoforo Costagliola di Cozzecaro. "Si caratterizza per tanti motivi, per il grado di salinità che siamo intorno al 37 per 1000, secondo per la varietà di nutrimento che trova in questo fondale morfologicamente diverso dagli altri", aggiunge. "Il Mytilus Fest - spiega l'organizzatrice Bruna Manfredonia - non è solo di una sagra ma un’esperienza culturale a 360°. I visitatori possono visitare gli impianti del mitili che abbiamo qui a Bacoli in due esperienze differenti, fare le escursioni in sup sia all’alba che al tramonto e visitare baia sommersa". "Mare, enogastronomia, archeologia, turismo, questo è il modo in cui raccontiamo come i Campi flegrei possono essere cartolina di bellezza per la Campania e per il mondo", sottolinea il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.