Ventimiglia, la mamma di Allen: "Ha chiesto il suo biscotto preferito, aveva fame"

Sta bene il piccolo Allen, il bambino di 5 anni scomparso per oltre 40 ore da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia vicino al confine francese. La Procura ha autorizzato la sua dimissione dall'ospedale. Ha riportato solo qualche graffio e un principio di disidratazione. I soccorritori della protezione civile regionale l'avevano avvistato nascosto sotto i cespugli, proprio in un luogo isolato e tranquillo come aveva suggerito uno psicologo. Per Ventimiglia erano state ore di angoscia mentre i ricercatori scandagliavano tutti i boschi della zona. I cani avevano seguito le tracce fino alla villetta di un uomo che è stato a lungo interrogato. Il dubbio iniziale era che potesse essere coinvolto nella scomparsa, ma lui ha raccontato di aver solo cercato di aiutare il bimbo che si era smarrito e che poi gli era scappato. La sua posizione è comunque al vaglio degli inquirenti, che si chiedono perché l'uomo abbia lasciato andare il bambino senza cercare i genitori o dare l'allarme alle forze dell'ordine. Per questo non è escluso che possa essere accusato di abbandono di minore.