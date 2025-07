Maltempo, disagi all'aeroporto di Fiumicino per la forte pioggia

A causa del maltempo, alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all'aeroporto romano di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali, in particolare verso Pisa, Cagliari, Napoli, Brindisi, Ancona, Bari e Bologna. Sono circa 16 i voli dirottati nel pomeriggio del 13 luglio. I velivoli, che avrebbero dovuto far base a Fiumicino, sono invece atterrati in altri scali, dove hanno fatto rifornimento in attesa di poter riprendere la tratta. Violenti temporali, grandinate e improvvisi abbassamenti delle temperature hanno colpito diverse regioni italiane del centro e del Nord. Nelle scorse ore una colata di detriti ha sommerso completamente la statale 51 di Alemagna che porta verso Cortina d'Ampezzo. Resta chiusa al traffico: una decisione preventiva. Altre forti piogge potrebbero innescare nuove colate di detriti. Violenti acquazzoni e una tempesta di fulmini si sono abbattuti sulla Toscana. Genova, sott'acqua alcuni sottopassi, mentre nelle zone interne della Liguria alcune aree sono rimaste senza corrente per diversi minuti. Forti rovesci anche in Umbria, Lazio e Lombardia. Grandine in Emilia Romagna A Roma, un violento nubifragio ha causato rallentamenti nella viabilità e l’allagamento di alcuni sottopassi nella zona sud della città.