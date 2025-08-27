Anziana investita e uccisa a Milano, il figlio a Tgcom24: "Quei ragazzi via dal Paese"

"Non voglio avere contatti con queste persone, mi addolorerebbe vederli e sapere cosa hanno fatto a mia mamma". Parla così Filippo Di Terlizzi, il figlio di Cecilia de Astis, la pensionata uccisa a Milano il 12 agosto scorso dai baby pirati della strada di origine rom. Parole colme di amarezza anche quando Di Terlizzi auspica che "queste persone non abbiano più modo di nuocere ai cittadini, non solo andando dove si insediano con i campi rom, ma proprio togliendoli da questo Paese".



La madre Cecilia de Astis era stata uccisa il 12 agosto dai baby pirati della strada di origine rom: alla guida dell'auto, che loro stessi avevano rubato, c'era un 13enne, nell'abitacolo anche il fratello di 12 anni, una ragazza e un ragazzo di 11 anni. Il figlio della vittima ha voluto passare davanti al Tribunale dei minori di Milano, dove era in corso l'udienza di comparsa dei genitori dei due fratellini che ora vivono in una struttura di recupero, come anche la ragazzina, mentre il quarto bambino è ancora in fuga. Per i giudici minorili i giovanissimi rom, che non parlano nemmeno l’italiano nonostante siano nati in Italia, vivevano "in un ambiente grave che incide sul loro stato di benessere e sulla loro formazione personale". Dì li la decisione di non lasciarli con le loro famiglie, ma di affidarli a una struttura del Comune di Milano.