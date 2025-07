Caso Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse

Si chiude con tre condanne e 11 assoluzioni l'inchiesta sul cosiddetto caso Bibbiano che ha diviso l'opinione pubblica del paese per 6 anni tra udienze e battaglie infuocate. 2 anni a Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della unione val d’Enza, 1 anno e otto mesi a l'assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi per il reato di falso in atto pubblico. Cinque mesi invece alla neuropsichiatra Floriana Murru accusata di rivelazione di segreto. Tutte pene sospese con la condizionale. Lo hanno deciso i giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia in un'aula stipata di persone, almeno 200 tra amici e parenti. La Procura aveva chiesto fino a 15 anni per 14 imputati, tra assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori e genitori affidatari, con oltre 100 capi di imputazione. Assolte in primo grado undici persone. Alcuni reati sono caduti per prescrizione, altri perché il fatto non sussiste.