Omicidio Thomas a Pescara, la foto che potrebbe avvalorare la premeditazione

Secondo il testimone, il primo accoltellatore avrebbe sferrato 15 colpi. Poi l'amico con la stessa lama nera ne avrebbe aggiunti altri 10. Raggiunti gli altri, si sarebbero quasi vantati. Poi, un bagno in mare. Per buttare il coltello che non è ancora stato ritrovato. Con l'obbligo dell'omertà tra amici. Nessuno di loro ha chiamato i soccorsi, nessuno ha provato a salvare il 16enne agonizzante. Non si escludono ulteriori imputazioni.