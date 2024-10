Maltempo, allerta arancione

Gli occhi ora sono puntati sui corsi d'acqua in Liguria. La perturbazione che da diverse ore insiste sulla regione sta causando anche un aumento della portata dei fiumi. Il torrente San Francesco a Rapallo, in provincia di Genova, si sta trasformando in una violenta cascata ed è già tracimato in più punti invadendo per ora scalinate e strade secondarie. Le previsioni sono pessime da levante a ponente, così come su Piemonte e Valle d'Aosta con piogge - dicono gli esperti - che potrebbero superare gli oltre 150 litri per metro quadrato. Su tutta l'area occidentale si temono alluvioni e frane per l'elevato rischio idrogeoligico