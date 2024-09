Daspo sanitario contro le aggressioni ai medici, un ddl e una petizione

Estromettere dal servizio sanitario, o meglio dalla gratuità delle cure per un certo periodo, i violenti che aggrediscono i sanitari. La continua crescita del fenomeno fa invocare misure sempre più forti, come l'uso dell'esercito e il fermo di polizia, con l'istituzione della flagranza differita, proposte arrivate da sindacati e Asl. A lanciare una petizione è il medico campano Salvatore La Gatta, che dalla piattaforma change.org, in seguito all'aggressione avvenuta al Pronto Soccorso di Foggia, ha deciso di rilanciare la battaglia a tutela dei camici bianchi.