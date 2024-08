Covid, morto il medico sanzionato per gli straordinari

È morto Vito Procacci, il medico multato per gli straordinari durante il Covid, che fu poi salvato dalla sanzione di oltre 27 mila euro grazie all'intervento del presidente della Repubblica. Il primario del pronto soccorso del Policlinico di Bari si era immerso a mezzanotte nelle acque di Gallipoli, in provincia di Lecce. Appena entrato in acqua il medico di 65 anni è stato colto da un malore improvviso. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti sul posto.