Caserta, blitz anticamorra con 14 arresti

Dopo 23 anni di carcere, una volta uscito dalla cella, un ex boss camorrista ha tentato di riorganizzare il clan dei Casalesi e di imporre nuovamente il controllo criminale sul territorio con estorsioni e minacce. È quanto emerso dalle indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Caserta e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno portato all'arresto 14 persone (nove finite in carcere e cinque ai domiciliari). I destinatari dell'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale partenopeo sono indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione.