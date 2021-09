Sileri a Tgcom24: "Terza dose? Dovremo farla tutti"

Sileri ha poi commentato positivamente la vaccinazione per i più piccoli, quando verrà approvato un vaccino anche per loro. "Ovviamente in quel caso varranno le regole che ci sono già per gli adulti, ma di certo in questo momento non stiamo andando verso l'obbligatorietà". Poi ha aggiunto: "E' chiaro che se nelle prossime settimane o nei prossimi mesi si dovesse osservare un aumento delle infezioni, significherà che quello sarà il momento per pensare a una terza dose per tutti gli altri. Intanto, più si vaccinano, più i numeri diminuiscono e più aumenta la possibilità di togliersi anche le mascherine". Conclude il sottosegretario Sileri.