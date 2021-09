Green pass, Sileri: "Probabile proroga obbligo per operatori sanità"

Ansa

"E' probabile che, in base alla circolazione del virus e al numero dei vaccinati, verso la fine di novembre la norma del Green pass obbligatorio per gli operatori sanitari venga prorogata". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, precisando che si tratta di una normativa "pro tempore". "E' un momento di emergenza - ha chiarito -. Non obbligheremo certo i nostri operatori sanitari alla vaccinazione eterna".