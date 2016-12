Odi il caldo e non vai in ferie? Dieci idee felici per trasformare la tua estate

1 PROGRAMMA BENESSERE – Regalati un abbonamento alle terme: sauna e bagno turco aiutano a regolare la temperatura corporea, senza contare il meraviglioso effetto rilassante. Un po' come essere in vacanza.



2 CENA IN TERRAZZA – Conosci qualcuno con un terrazzo? Organizzate una serata a base di film e cena all'aperto: ognuno porta un piatto e il divertimento è assicurato.



3 FUGA AL FIUME – Probabilmente vicino a dove abiti c'è un fiume o un lago. Le spiagge di fiume, in Italia poco considerate, sono un'alternativa interessante rispetto al weekend al mare: niente code in autostrada e relax a costo zero fra boschi e radure silenziose.



4 NON È IL MARE, MA… – La piscina all'aperto può essere il posto perfetto per una pausa pranzo rinfrescante. Grazie a nuoto e acquagym alla fine dell'estate sarai in forma, abbronzata e carica di energia.



5 TURISTA PER UN GIORNO – Hai mai provato a guardare la città con occhi nuovi? Cerca su internet tutte le proposte estive presenti nel contesto in cui abiti: cinema all'aperto, concerti, occasioni culturali saranno un modo per goderti le serate estive e vivere la solita città in modo diverso.



6 HAI BISOGNO DI EXTRA? – Piante e animali domestici costituiscono spesso un problema per chi parte per le ferie. Fai circolare il passaparola fra amici e colleghi oppure lascia dei volantini nei bar vicino a casa: fare la petsitter o la custode di casa è divertente e perfetto se desideri guadagnare un piccolo extra.



7 FAI GRUPPO – Rimanere in città può essere un'occasione per ampliare le tue amicizie. Coinvolgi amici di amici e colleghi simpatici in una cena collettiva di fine giornata, fughe al fiume e momenti in cui condividere il tempo libero.



8 TEMPO PER GLI ALTRI – Se desideri impiegare il tuo tempo in modo differente renditi disponibile per fare la spesa agli anziani del quartiere o accompagnarli nelle piccole commissioni quotidiane. Sono tante le persone a rimanere in città: fare volontariato permette di conoscere persone che ci vivono accanto. Scoprirai di ricevere ben più di ciò che dai.



9 GODITI LA CASA – Sfrutta la sera, quando la temperatura si abbassa, per fare ordine nelle cose che rimandi da tempo: buttare il superfluo, ridipingere le pareti e organizzare i documenti ti permetterà di arrivare a settembre con una marcia in più.



10 WEEK END LOW COST – Usa il fine settimana per visitare una città vicina, andare a una sagra oppure consulta internet: in rete si trovano molte occasioni low cost per partire. Volare in una capitale oppure visitare gli amici in vacanza per un paio di giorni sarà rigenerante e a basso costo.