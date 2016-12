Passione terme: cinque buoni motivi per andarci anche in estate

CONTRO L'AFA – Sai che sauna e bagno turco aiutano a combattere il caldo? Entrambi favoriscono l'eliminazione delle tossine, migliorando lo stato dell'epidermide. Grazie al sudore la pelle trova una nuova bellezza: appare più pura e luminosa. Aumenta il battito cardiaco, migliora la circolazione. Durante l'estate la sauna e il bagno turco contribuiscono a regolare la temperatura.



IDRATATI – Prima dell'attività fisica o di un bagno di calore puoi concederti uno spuntino fresco e leggero, per esempio yogurt e frutta fresca, una manciata di mandorle o un bicchiere di latte d'avena. Ricorda di portare con te una borraccia con acqua oppure una tisana fredda non zuccherata. In questo modo idraterai l'organismo, contribuendo alla depurazione.



FREDDO VS CALDO – Per stimolare la circolazione, favorire l'effetto detox e mantenere elastici i tessuti sfrutta il potere dell'acqua calda e fredda. Alterna e… divertiti! Nuota in piscina, concediti una sauna o un bagno turco, poi tuffati nelle vasche a temperatura più fredda e sperimenta il percorso Kneipp, ideale per la salute delle gambe. Dopo un pomeriggio alle terme ti sentirai sgonfia e meravigliosamente leggera.



ANTISTRESS – L'acqua ha un potere rigenerante e in grado di combattere ansia, stress e stanchezza. Immergiti e prova a lasciarti andare. Abbandonati al flusso della corrente e immagina che le tensioni della giornata scorrano via, lasciandoti rilassata. Grazie alle docce con la cromoterapia, i percorsi per la circolazione e la presenza di vasche in cui nuotare e rilassarsi, le terme diventano dei luoghi alternativi dove concendersi momenti spensierati senza muoversi da casa.



COME INIZIARE – Informati sulle strutture presenti nella zona in cui abiti. È possibile trovare abbonamenti mensili o trimestrali. Vuoi farti un regalo? Aggiungi un ciclo di massaggi: saranno l'ideale per dare sollievo alle gambe gonfie e stanche dopo un'intensa giornata di lavoro. Relax per il corpo e per la mente, come in vacanza.