Le cinque tisane amiche della linea

07:00 - Mai come negli ultimi anni le tisane hanno riscontrato un grande successo. Si bevono come se fosse un rito irrinunciabile perché rispondono all’esigenza di una coccola tutta per sé. Prepararle rilassa la mente e assaporarle riscalda il corpo, e non solo: la tazza colma di odorosa acqua colorata ci ricorda il fatto che ci stiamo dedicando al nostro benessere. Soprattutto se scegliamo le tisane che fanno bene alla linea.

Ci sono infatti delle erbe che miscelate sono dei veri e propri portenti per la forma fisica, assolvendo a funzioni ben determinate. Noi ti diciamo quali ingredienti scegliere in erboristeria, tu devi solo lasciare in infusione le miscele selezionate per 15 minuti, una volta che hai spento il fuoco, dopo che l’acqua ha iniziato a bollire. Ti basta un cucchiaio per ogni tazza e tanta costanza: gli effetti si ottengono in seguito ad un consumo regolare di almeno 3 tazze al giorno per 3 settimane.



Tutte le preparazione si ottengono con miscele composte da erbe in parti uguali.



1) Contro la cellulite - Le erbe che contribuiscono ad asciugare i cuscinetti sono: fucus, ribes, spirea, vite rossa, finocchio, frangula e menta.

Funziona perché

Attiva il metabolismo (merito dell’alga fucus); la vite rossa invece riattiva il micro-circolo e quindi aiuta il drenaggio dei liquidi in eccesso e lo scioglimento dei grassi.



2) Contro le gambe stanche - Sgonfia e alleggerisce gli arti inferiori appesantiti da una circolazione venosa rallentata la tisana a base di centella, mirtillo e sorbo.

Funziona perché

Agisce a livello linfatico e venoso, ed è specifica per la circolazione delle gambe.



3) Contro il ristagno dei liquidi - La miscela della tisana drenante è a base di equiseto, betulla, fico d'india, uva orsina, ortica e finocchio.

Funziona perché

È un mix portentoso di erbe che eliminano i liquidi dai tessuti, cioè al livello delle cellule. Se consumata regolarmente aiuta a sentirsi più leggeri.



4) Contro l’eccesso di tossine - Se l’esigenza è quella di liberare l’organismo da tossine e impurità (responsabili tra l’altro della sensazione di gonfiore e stanchezza), niente di meglio che prepararsi una tisana detox lasciando in infusione queste erbe: tarassaco, bardana, cicoria, calendula ed anice stellato.

Funziona perché

È ricca di elementi tonificanti che permettono di recuperare energia e luminosità



5) Contro la pancia gonfia - Ci vuole una tisana sgonfiante. L’obiettivo è presto raggiunto con una miscela di malva, angelica, semi di finocchio, melissa e achillea.

Funziona perché

La presenza di finocchio contrasta formazione di gas addominali, migliorando nello stesso tempo la digestione. Spesso infatti il gonfiore è una conseguenza di dispepsie e ingestioni di alimenti difficili da digerirei. Inoltre contiene malva che svolge una funzione antinfiammatoria delle pareti dell’intestino.