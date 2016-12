I benefici della cromoterapia

GIALLO – È la sveglia per eccellenza: il colore giallo evoca la potenza del sole, combatte la stanchezza e migliora l'autostima. Inoltre stimola la digestione e ha un effetto depurativo. Quanto ti senti spossata chiudi gli occhi e visualizza una luce calda che ti avvolge: aggiungi due gocce di olio essenziale di limone sulle tempie e ti sentirai subito meglio.



ROSSO – Influisce sulla circolazione e ha un effetto euforizzante. Se il giallo stimola intelletto e concentrazione, il colore rosso porta energia e ha un'azione rivitalizzante. È in grado di aumentare flusso sanguigno e ritmo respiratorio, per questo è utile da indossare quando ci sentiamo scarichi: da evitare, invece, in presenza di infiammazioni.



ARANCIONE – In Oriente è il colore dei monaci. Indossare l'arancione stimola la concentrazione e favorisce la fiducia in se stessi. Questo colore è un'affermazione positiva di gioia, saggezza e altruismo. La forza del rosso e l'apertura del giallo trovano nell'arancione una magica fusione, rigenerante e in grado di aiutare la respirazione profonda.



VERDE – Riequilibrante e in grado di evocare la natura, il colore verde ha un effetto calmante. Può dare sollievo in caso di emicrania e mal di testa favorendo il benessere degli occhi. Un ambiente dipinto nei toni del verde è in grado di rilassare e ha un effetto positivo sulle patologie della gola, tiroide, ansia e ipertensione.



BLU – È il colore dell'acqua e del cielo: il blu in Oriente è associato alla saggezza divina. In grado di favorire serenità e concentrazione profonda, questo colore rallenta la pressione sanguigna, calma agitazione e febbre, dona sollievo in caso di pressione alta, infiammazioni e mal di testa. Il colore celeste combatte la stanchezza e rilassa gli occhi.



VIOLA – Se in Occidente il colore viola è associato al lutto, in realtà nelle tradizioni antiche è simbolo di spiritualità. Stimola l'intuizione, regola pressione sanguigna e circolazione linfatica, placa la fame nervosa. Favorisce la concentrazione e la meditazione.