Come calmare la mente grazie al respiro

L'AMBIENTE – Stare in una stanza con un buon ricircolo d'aria aiuta la respirazione. Hai un momento di stress intenso o agitazione? Affacciati alla finestra e fissa il punto più lontano che riesci a focalizzare con lo sguardo, respira profondamente. Conta i tuoi respiri. Progressivamente, potrai percepire una sensazione di calma e vuoto mentale. Inoltre, grazie alla ventilazione polmonare l'ansia diminuirà, favorendo il recupero della serenità.



DA EVITARE – Attenzione, quando ci troviamo in uno stato di ansia acuta è facile iniziare a respirare sempre più velocemente: si tratta di un meccanismo, in alcuni casi volontario e in altri involontario, che in realtà crea uno scompenso nell'equilibrio fra ossigeno e anidride carbonica. Per evitare il peggioramento dei sintomi di panico rallenta il ritmo. Concentrati su un respiro profondo, regolare e lento.



MINDFULNESS – Siediti in una posizione comoda e appartata, lontana dalla folla. Ciò che propone la meditazione mindfulness è un allenamento alla consapevolezza. Appoggia i piedi sul pavimento, ti aiuterà a ritrovare una connessione con la materia. Mentre respiri visualizza le diverse aree del corpo e prova a restare in ascolto delle sensazioni che emergono.



FATTORE EMOZIONE – Che cosa significa diventare più consapevole? Inizia a guardare le tue emozioni profonde e, mentre salgono a galla, lasciale emergere senza combattere. Senti la gioia, la tristezza, l'ansia. Respira la tua paura. Se lo desideri puoi visualizzare un colore o un paesaggio in grado di darti conforto. Il training autogeno è una tecnica di rilassamento psicocorporeo e aiuta a ristabilire gli equilibri funzionali alterati attraverso la creazione di immagini che percepiamo come positive.



CREA UNO SPAZIO – Gli studi hanno dimostrato che il semplice fatto di immaginare un paesaggio rilassante, reale o immaginario, produce un miglioramento dello stato di benessere. Secondo la cromoterapia il colore rosa favorisce la buona respirazione e ha un effetto antistress. Chiudi gli occhi. Mentre inspiri, immagina che la luce del sole ti pervada. Focalizza la tua attenzione sul respiro. Sei nel qui e ora: in questo luogo virtuale i pensieri pesanti svaniscono. La mente si svuota e, lentamente, fa ritorno un senso di pace profonda.