Mindfulness: i pensieri che ti migliorano la giornata

PRIMA DI ALZARTI – Prenditi tempo per stiracchiarti. Punta la sveglia un quarto d'ora prima, anche se sei stanca. Quando ci aspetta una giornata importante alzarsi mentalmente preparati può fare la differenza. Prepara una colazione gratificante, scegli i vestiti che ami. Secondo Patrizia Collard, autrice di Piccoli momenti di Mindfulness (Mondadori) e consulente per la gestione dello stress, per smaltire l'ansia e la sensazione del tempo che fugge è importante riappropriarsi dei piaceri che rendono bella l'esistenza.



IMMAGINA IL TUO GIORNO – Mentre sei ancora avvolta dal tepore delle coperte visualizza il tuo percorso verso il lavoro, immagina le cose che devi dire o le persone che incontrai. Grazie a questo semplice esercizio, una volta sul posto di lavoro ti sentirai più carica e sicura di te, pronta a affrontare il mondo con una marcia in più.



ASCOLTA IL RESPIRO – Spalanca le finestre e lascia che la carezza del sole svegli la tua mente. Grazie alla luce solare si attiva il metabolismo e aumentano le emozioni positive. Chiudi gli occhi. Concentrati sul tuo respiro e prova a percepire sulla pelle le sensazioni vitali che rendono il tuo corpo presente e ricettivo. Hai tempo? Buttati sotto la doccia. L'acqua ha un potere rigenerante, aiuta a svegliarsi e scioglie la stanchezza.



FERMATI – Il multitasking oggi non è una scelta, ma un'abitudine. Anche quando vai di fretta impara a fermarti: bastano pochi secondi, il tempo di risvegliare la tua consapevolezza. Senti il tuo cuore che batte, regolare e instancabile come sempre. Prendersi una pausa durante la giornata aiuta a ritrovare la calma e abbassa l'ansia, perché è un modo per sapere dove ti trovi e riconnetterti al tuo mondo interiore.



CHE RABBIA! – Non avere paura delle emozioni pesanti: rabbia, tristezza e angoscia hanno diritto di esistere, come lo ha un momento di gioia. L'importante è imparare a gestire con intelligenza le fasi di crisi. Prima di lasciarti andare all'irreparabile ascolta il tuo cuore. Che cosa ti sta comunicando? Spesso i motivi reali dietro una reazione di rabbia nascondono molto altro. Diventare consapevole della tue emozioni gradualmente ti aiuterà a migliorare le relazioni con gli altri… e con te stessa.