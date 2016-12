Non riesci a conoscere persone nuove? Ecco dove sbagli

1 NON SORRIDI – Sai che un sorriso è il miglior biglietto da visita? Quando sorridiamo intercettiamo la voglia di aprirsi dell'altro: la mente si rilassa e le tensioni si sciolgono.



2 NON SALUTI – Salutare uno sconosciuto è un gesto controtendenza in un mondo che va sempre di fretta, dove ognuno è perso in se stesso. Al bar, per strada, in ufficio inizia a salutare anche chi non conosci e sfodera un sorriso luminoso.



3 PARLI TROPPO – A volte siamo così affamati di contatti da invadere l'altro con una cascata di parole. Fermati. Parla, rispondi, solletica l'attenzione, ma ricorda che è altrettanto importante ascoltare!



4 NON TI FIDI – La questione della fiducia è centrale in ogni amicizia. L'equilibrio è delicatissimo, per questo fra fidarsi e non farlo c'è di mezzo un fattore importante: impara a svelare gradualmente le cose che per te sono importanti e… verifica!



5 NON TI MUOVI – Come è possibile conoscere persone nuove se i posti che frequenti sono sempre gli stessi? Iscrivi a un corso di bricolage, lingue o relativo a un'attività che ti piacerebbe imparare: un aperitivo dopo la lezione sarà un'ottima occasione per fare gruppo.



6 TROPPO VS POCO – C'è chi parla troppo e chi… non parla affatto! Se non prendi mai una posizione diventa difficile per gli altri conoscerti sul serio: inizia a esporre le tue idee, impara a confrontarti e dire la tua. Se sei timida sarà un modo per imparare a gestire le emozioni.



7 CENA BUFFET – Le cene possono costituire un delizioso ritrovo per i vecchi amici, ma anche il contesto giusto per chiacchierare e fare nuove conoscenze. Chiedi a ogni invitato di portare un amico. Chi vuole potrà contribuire con un piatto già pronto… oppure da cucinare tutti insieme!



8 SOCIAL – Come usi i social? Seleziona i tuoi interessi e fatti guidare dalle tue passioni: in giro per il mondo sono tantissime le persone con i tuoi stessi hobby. Ciò che stimola la curiosità può diventare un'ispirazione da condividere con altre persone.



9 NON ASCOLTI – Se non ricordi mai i particolari di ciò che gli altri ti raccontano… forse è perché non ascolti con attenzione! Invece di pensare ad altro, concentrati: una buona amicizia nasce in una dinamica di autentico interesse reciproco.



10 PREGIUDIZI – I giudizi che abbiamo su noi stessi e gli altri sono i primi ostacoli da combattere per ottenere più felicità nelle relazioni. Abbandona le idee negative che ti sono state trasmesse durante l'infanzia e inizia a usare il tuo senso critico. Informati, evita i giudizi affrettati, ascolta le ragioni degli altri… e la tua vita sociale cambierà in positivo.