1) It-bag - Ogni guardaroba che meriti di essere definito tale, deve ospitarne almeno una, classica e intramontabile. Un esempio? La Sac de Jour di Saint Laurent in pelle nera di coccodrillo: elegante, sofisticata e molto lussuosa.



2) Clutch - Ironica, per dare un twist extravagant ai look eleganti. A noi piace il modello rigido di Olympia Le-Tan che ricorda Charlie Brown, il protagonista della striscia a fumetti del Peanuts. Per tornare a sentirsi scolarette.



3) Stivali - Alti oltre il ginocchio e in una nuance intensa. Come i cuissardes in suede bordeaux di Jimmy Choo con tacco alto. Irresistibili e graffianti!



4) Pumps - Categoricamente in velluto, il tessuto più soft e desiderabile di stagione. Punta sulle Mary Jane con tacco block di Madame Cosette in un’intensa tonalità di verde petrolio.



5) Blusa - Con lavallière, come Gucci insegna. Scegli il modello in crêpe de chine che contrappone il romanticismo del cravattino sul colletto all’effetto optical della stampa geometrica multicolor.



6) T-shirt - Fresca e in tributo al Belpaese come il top nero a pois di Dolce & Gabbana che riporta la scritta ‘Bella Italia’ realizzata con perline argentate e un fiore in chiffon rosso applicato in rilievo.



7) Abito - Poetico e off-shoulder in tinta pastello. Punta sulla femminilità del mini dress A-line in lana e seta di Valentino che scopre le spalle e si avvolge in balze e volant.



8) Pelliccia - Calda, morbidissima e graffiante come il modello animalier di Alexander Wang dal fit avvitato che sfodera tanto spirito sauvage.



9) Stola - Sofisticata e in tinta intensa, è perfetta per dare una nota maestosa e sofisticata al cappotto dal taglio essenziale. Punta sul modello in volpe di Marni in una penetrante nuance di bordeaux.



10) Cappello - Un po’ androgino, un po’ da diva. il consiglio? Il fedora in feltro di lapin blu di Maison Michel con fascia nera a contrasto.



11) Maglia - Avant-garde come il modello rosso di Junya Watanabe che è un trionfo di ruches e volant eccentrici che esplodono sulle spalle.



12) Guanti - Lunghi, in mesh e carichi di sex appeal. Per noi è stato amore a prima vista con il modello di Dries Van Noten effetto see-through impreziosito di perle sui profili: aristocratici e dal sapore retrò.



13) Collier - In formato maxi e a effetto catena come la proposta di Giovanni Raspini in argento dorato: preziosa e grintosa oltremodo.



14) Bracciale - Lucente e pieno di ciondoli che echeggiano a ogni movimento. Ti suggeriamo il modello con pepite e charm ricoperti di zirconi colorati di Rue des Mille, che non passa inosservato.



15) Accessorio per capelli - Eccentrico e da grand soirée, il frontino con veletta mesh impreziosito di cristalli lucenti dà un twist in più alle ensemble sofisticate.



