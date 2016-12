Selvaggia, aggressiva e oltremodo seducente. La stampa animalier strega e ammalia per il suo spirito graffiante, da felino della foresta, quello più feroce. È sinonimo di trasgressione e di audacia, è ruggente e abile a provocare. Ma sa essere anche molto elegante. A patto che si rispetti una condizione: evitare il total look! Cosa aspettate? Lasciatevi ispirare dai must have dell' Autunno/Inverno 2016 e sfoderate il vostro spirito sauvage.

Un branco di leopardi si cela nel motivo maculato dell’abito in georgette di seta di Saint Laurent che definisce di ruches i bordi del collo carré, del giromanica e della schiena per un risultato stupefacentemente femminile.



È serpentata la stampa del vestito di Carven che si ispira alle tute della Formula Uno. Mentre più ruggente è il sapore dell’abito chemisier firmato Equipment in pura seta con punto vita definito da una cintura removibile en pendant.



Oltremodo audace è il tocco felino della giacca di Tom Ford che si alterna agli interni in pelle nera. Più raffinato è il modello di Dolce & Gabbana: velluto jacquard, linea pulita e una calda tonalità ambrata che lo rendono chic anche di giorno. Sfodera spirito sauvage anche il capospalla di Alexander Wang in pelle di canguro dal fit avvitato impreziosito da tasche con occhielli metallici.



Quanto agli accessori, è lussuosa la tracolla di Valentino in cavallino impreziosita dalla grinta delle borchie in metallo dorato e pasta di turchese. E’ ammaliante la clutch di Charlotte Olympia in cavallino da sfoggiare sia come portafogli che a tracolla. Mentre esplodono di sensualità le pumps di Isabel Marant con punta affusolata impreziosita da un fiocco in vernice bordeaux.



