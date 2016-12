Fantasie optical: in primavera si gioca con il contrasto black & white

Righe lineari e zig zag si incrociano per creare un intrigante gioco di contrasti sull’abito in maglia di Alice + Olivia: è fresco, vivace e molto femminile grazie alla linea midi da esaltare con sandali espadrillas e mini bag a tracolla. Mentre spuntano maxi pois e stripes asimmetriche sull’abito monospalla in seta con paillettes di Emilio Pucci da indossare con clutch rigida e sandali alti con plateau.



Edun, invece, punta a un motivo, quasi ipnotico, per il mini-dress anni 60 con maniche ampie e inserti in pelle. Completate il look con slippers e clutch in una nuance vivace, come l’argento vivo o il rosa intenso. Per un risultato eccentrico ma molto chic.



Gli intrecci bianchi e neri assumono un sapore tribale sul top in cotone con lunghe frange boho di Proenza Schouler, da portare su un paio di pantaloni a sigaretta con sandali flat o décolleté a punta con tacco a stiletto. A noi piace molto anche il lupetto leggero in tessuto stretch di Balenciaga che affianca e sovrappone fantasie optical di righe e quadri a disegni in richiamo alla natura.



Quanto agli accessori, per il giorno vi proponiamo il secchiello in cavallino con frange di Burberry Prorsum con tracolla. E i sandali, sempre in cavallino, di Marni dalla linea flat, da abbinare a minigonne svasate a vita alta. Per la sera, puntate allo stiletto delle pumps in vernice di Gianvito Rossi dal design affusolato oppure ai sandali anni Settanta di Valentino, perfetti per un’ensemble conmposta da panta culotte in pelle e blusa in seta color panna.





Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it