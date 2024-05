07 maggio 2024 12:27

Met Gala 2024, Tyla e lʼabito di sabbia sul red carpet: trasportata da quattro persone

Stupore durante il Met Gala 2024 al Metropolitan Museum of Art di New York. La cantante sudafricana Tyla ha indossato un abito di sabbia, idea di Balmain basata sul concetto dello scorrere del tempo. Ma l'eccessiva aderenza del vestito non le ha permesso di salire le scale ed è quindi stata trasportata da quattro uomini