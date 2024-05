07 maggio 2024 12:25

Viaggio dentro a un buco nero: che cosa si vede?

Cosa succederebbe e cosa vedremmo viaggiando all'interno di un buco nero? A dare una risposta sono le nuove simulazioni video, immersive a 360 gradi, prodotte grazie a un supercomputer della Nasa. Ci si trova avvolti all'interno, in un luogo da cui nulla può più uscire, neppure la luce, e si finisce in caduta verso un punto dove non valgono più le leggi fisiche a noi note.