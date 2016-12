Un motivo intramontabile che per l’ Autunno-Inverno 2016 torna a vestire capi e accessori di geometrie vivaci e inaspettate. La stampa a righe , grande protagonista sulle passerelle, per la stagione fredda crea abbinamenti cromatici vivaci, gioca con le asimmetrie e si diverte con i contrasti. Per un look a prova di ipnosi.

La trama stripes si fa ondulata sul dress midi in cady di seta firmato Fendi quasi a esaltare il movimento generato dal modello fatto di ruches svolazzanti e di tanta leggerezza. Più schematica è l’ispirazione dell’abito chemisier di Altuzarra in seta, a righe lineari e orizzontali blu, azzurre e rosse.



Ha un sapore graffiante il pullover di Gucci che, sul motivo a righe bianche e blu in stile mariniere, appone il volto di una tigre ruggente, sinonimo di potenza ed energia. Mentre è l’emblema del romanticismo la blusa di Balenciaga avvolta in vortici di balze e volant.



Punta al color block invece Salvatore Ferragamo che gioca con nuance vivaci a contrasto combinando i colori ceruleo, panna, zafferano e nero. La sequenza di righe si fa più ritmata, invece, sulla gonna a matita in morbida lana vergine di Victoria Beckham che affianca blu, bordeaux e bianco candido.



Non manca neanche l’effetto optical delle righe black&white che tingono la clutch di Edie Parker a scatoletta rettangolare, il pullover di Closed in cashmere dalla linea pulita, il tailleur di Balmain con pantaloni a sigaretta e giacca dal taglio corto.



