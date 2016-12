Pool party: cosa indossare a una festa in piscina

Estate è sinonimo di pool party . Se avete in agenda l' invito a uno degli eventi più cool della stagione estiva, scegliete il look giuto e non trascurate alcun dettaglio. Ricordate che il party inizia a bordo vasca, dunque il costume da bagno dovrà essere accompagnato da capi e accessori di tendenza. Dagli shorts in pizzo ai cropped pants, dal cotume intero con cut out al bikini a stampa maiolica, dagli occhiali da sole al cappello a tesa larga. Ecco tre look - chic, trendy, romantico - da sfoggiare a una festa in piscina . Ispiratevi ai nostri abbinamenti e sarete impeccabili.

Chic: In abito a stampa, più cool se in versione tropical. Come l’iconico cape dress di Valentino con sfondo di assolati paesaggi esotici fatti di palme verdeggianti, fiori di ibisco e onde oceaniche. Combinatelo con il bikini lime di Heidi Klein e con gli occhiali da sole in stile retrò, un po’ bohémien, firmati The Row. E ai piedi scegliete i sandali flat in suede color giallo pastello di Chloé con allacciatura frontale in stile gladiator. Il tocco finale? Un bracciale dorato con luminosissimi charm. Per aggiungere una nota gipsy all’outfit.



Trendy: Cropped pants e costume con cut out sono il binomio perfetto per un party a bordo piscina. Puntate sui pantaloni di Proenza Schouler, ampi, corti alla caviglia e molto freschi. E abbinateli al costume intero a stampa con audaci cut out, che sembrerà a tutti gli effetti un top molto seducente. Completate il look con la pianelle Taygete in oro di Ancient Greek Sandals dal design essenziale e con gli occhiali da sole con montatura rotonda in acetato color miele di Sun Buddies.



Romantico: Parola d’ordine per un outfit lezioso è pizzo. Prima che in piscina, tuffatevi negli anni Cinquanta, con gli shorts bianchi in macramè di Dolce & Gabbana ricoperti da una distesa di margherite dal sapore fresco e primaverile. Da sfoggiare con il crop top total white, dal fit over di Robert Friedman. E con le pianelle in vernice dal design essenziale di Gianvito Rossi. Date una nota di colore con la stampa maiolica del bikini a fascia di Dolce & Gabbana. E completate con il cappello in rafia a tesa larga e morbida firmato Hat Attack.



