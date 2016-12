Festa in piscina: tre look chic e colorati per tre stili diversi

Durante l' estate le occasioni per festeggiare si moltiplicano. Una festa a bordo piscina sia per orario aperitivo che durante la notte, è un ottimo pretesto per sfoggiare look diversi, colorati e prettamente estivi. Scoprite i nostri consigli e lasciatevi ispirare sulla vostra prossima mise.

Abito lungo: a patto che sia leggero e magari anche un po' trasparente. Un modello simile lo trovate firmato da Diane Von Furstenberg, abbinateci una clutch piccola, magari dorata e dei sandali dal tacco alto e sottile.

Abito floreale: che lo preferiate corto, medio o lungo, è un'ottima scelta per la serata che vi aspetta. Il modello che vi proponiamo noi è nei toni del rosso e del blu e si abbina a dei sandali gioiello piatti, di Dolce&Gabbana.

Abito a righe: altro grande classico che non passa mai di moda. La soluzione ottimale è sceglierlo con righe ampie in nuance vivaci, come quelle ideate da Stella McCartney per il suo abito in cotone. Ai piedi dei sandali Jimmy Choo.

