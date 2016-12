I bikini sono il must dell’ estate , impossibile farne a meno anche se il mare non sarà la meta prediletta per le vacanze. Quali scegliere? Scoprite la selezione dei nuovi modelli per il 2016 .

Triangolo: come ogni grande classico che si rispetti dovrebbe fare parte del guardaroba - o della valigia - di ogni appassionata di bikini. Il tormentone dell’estate per i bikini a triangolo è il ricamo, personalizzato oppure realizzato all’uncinetto.



A stampe: con fantasie e colori vivaci oppure sobri, la scelta è molto ampia. Puntate sui pattern geometrici astratti, senza dimenticare la tendenza più forte del momento: la stampa tie-dye.



Retrò: l’ispirazione vintage vince anche questa stagione. Slip a vita alta e reggiseni a balconcino vi faranno sentire delle vere dive anni Cinquanta. Nei negozi trovate modelli con silhouette e stampe molto particolari, il consiglio è di provarli sempre prima di acquistarli.



Sportivi: tra i più pratici in commercio, hanno dettagli sport come le zip e le silhouette minimali. Se al mare non state mai ferme sono decisamente il modello di bikini su cui investire.



A fascia: tra le varianti più difficili da portare, i costumi a fascia sono particolarmente utili per l’abbronzatura. Infatti tendenzialmente hanno spalline removibili o addirittura non le hanno, il che rende tutto più pratico.



