Moda: i pezzi base per la valigia del weekend

ESPADRILLAS: il trend tiene e anche quest'anno le scarpine morbide dalla suola in paglia saranno le più amate per il giorno, dalla spiaggia di Formentera alle passeggiate a Forte dei Marmi, non dimenticatele a casa! Sono chic e poco pretenziose, adorabili.



GLI SHORTS IN DENIM: perfetti day & night, si abbinano facilmente a tutto, che li vogliate indossare sopra un costume o per una calda serata d'estate. Meglio se strappati, se non li avete correte subito a procurarvene almeno due paia da portare con voi!



LA BORSA NERA DAL SAPORE VINTAGE: una tracollina dal gusto vagamente anni '70 è un must have da non lasciare in città perché, si sa, la borsa nera, non troppo grande, magari che si porta a tracolla, è il salvagente di ogni donna.



GLI OCCHIALI DA SOLE: tondi, quadrati, grandissimi, colorati, più strani che potete, ma specchiati no, almeno per quest'anno, il trend è seventies e divertente. Un paio non basta di certo, quindi più ne avete più potrete giocare con i vostri look e sembrare diversa ogni giorno della vostra vacanza.



IL JEANS STRAPPATO: un pantalone lungo va portato, meglio se di jeans, con lavaggio chiaro e strappi in abbondanza. Si abbina di giorno e di sera e vi farà sembrare sempre super trendy.



IL SANDALO ALLA SCHIAVA: sì, sono tornati dopo qualche stagione, più forti che mai. Belli con le gonne, bellissimi con gli abiti lunghi, ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche!



L'ABITINO BIANCO IN PIZZO DAL SAPORE COLONIALE: spopolano già tra le foto delle blogger di tutto il mondo, ma non sono mai passati di moda. Freschi, leggeri, adorabili, gli abiti bianchi, in pizzo, dal gusto vagamente coloniale, sono quel capo che sta sempre bene in vacanza, soprattutto con una bella abbronzatura.



IL MINI-ABITO NERO: inutile dirvi che un abitino nero in valigia DEVE esserci, in vista di serate in discoteca o cene romantiche.



IL SANDALO GYPSY: le frange sono l'ultima ossessione della moda, perciò questa estate se non avrete con voi almeno un sandalo dallo stile gitano, non potrete davvero dire di essere delle fashion addicted.



LA CAMICIA BIANCA: meglio se oversize, è un basic che non passa mai, abbinata agli shorts o sopra il costume come prendisole, sarete davvero glamour.



Ovviamente non dimenticate infradito e costume da bagno!



Per il vostro shopping estivo, visitate la selezione di proposte di privategriffe.com, il portale di shopping second hand-first choice, con il migliore usato controllato e garantito.